Hollændere vil sætte strøm til Esbjergs cykler

- Vi vil gerne være landsdækkende, og på nuværende tidspunkt finder vi, at der er for langt for vestjyder og mange sønderjyder til vores butikker i Aarhus eller Odense. Vi sælger allerede i dag mange cykler online i Esbjergområdet - og vil nu gerne åbne en rigtigt flot butik til at fremvise cyklerne i Esbjerg, fortæller administrerende direktør i Hellorider, Olav Jørgensen.

Flere cykler på el

Hellorider er kendetegnet ved, at kæden især fokuserer på salg af elcykler, og for at have et lynhurtigt serviceapparat til af afhjælpe kundernes servicebehov i butikken, eller ved døren via deres kørende servicebiler. Olav Jørgensen hævder, at Hellorider kan presse prisen helt i bund på grund af kædens størrelse på tværs af Danmark, Holland og Belgien, samt ligeledes drager fordel af en unik digital integration af onlinebutik med den fysiske butik.

Og ifølge Hellorider-chefen viser tendensen, at flere og flere kunder vælger elcyklen.

- Folk skifter deres almindelige cykel - men i lige så høj grad også deres bil - ud med elcykler, så det her går kun en vej, og det er mod flere elcykler, siger Olav Jørgensen, der desuden peger på, at segmentet af købere, der erhverver sig en elcykel, har ændret sig.

- Traditionelt set har det været det ældre segment, der har købt en elcykel som en facilitator for at kunne fortsætte med at cykle, men lige nu ser vi en væsentlig vækst i alle aldersgrupper, hvilket også hænger sammen med en lynende udvikling på teknologien og cyklerne, siger han.