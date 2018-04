Hold fra Nem Byg i de nordtyske alper

Esbjerg: Nem Byg Cycling har skudt forårssæsonen i gang med en teamtur til Harzen.

- Vi har haft nogle forrygende dage, hvor vi fra en onsdag til lørdag - har fået cyklet knap 400 kilometer på de kuperede veje, fortæller holdkaptajn Lars Bülow.

Fredag var der indlagt den obligatoriske kongeetape, hvor der blev cyklet 155 kilometer/3.300 højdemeter. På grund af forholdene med væltede træer efter en kraftig storm og snedækkede veje, tog vi ni timer om at gennemføre den lange strækning, tilføjer Lars Bülow, der også fortæller, at vejene i Harzen normalt giver optimale forhold for cyklister. Her kan man komme ud for stigninger på helt op til 18-20 procent, så det er ikke så underligt, at Harzen også er kendt under navnet de nordtyske alper.

Til trods for de lange dage på cyklen, var der også tid til socialt samvær - "after cycling" - som Nem Byg kalder det, hvilket prioriteres højt.

På turen deltog 11 ryttere. Foruden Jesper Holm Nielsen, Anders Nielsen og Mogens Espensen fra Nem Byg var det blandt andet Jørgen Weide, Weide Diamantværktøj, Michael Jensen, Ingeniør'ne, Lars Kaus, Rybners, Kim Schousboe, Det Faglige Hus, og Claus Pedersen, Sønderjysk Forsikring.

Det var første gang, at Nem Byg Cycling som hold var i Harzen, men det bliver bestemt ikke sidste gang. Det var der bred enighed om på holdet, siger Lars Bülow.

Næste teamtur er allerede planlagt. Til august går turen atter til et nyt sted, da 17 ryttere fra holdet skal til Alsace i Fankrig for blandt andet at køre ruten for det klassiske motionscykelløb "Les 3 ballons".