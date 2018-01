Hør norsk operasanger i Esbjerg

Esbjerg: Det er, som at være fanget i den forkerte krop og køn med den forkerte alder, synes den norske mezzosopranen Tuva Semmingsen. Hun har fået nok af barokkens bukseroller på Det Kongelige Teater. Hendes stemmeleje har betydet, at hun gennem 15 år har specialiseret sig i at synge de herreroller, der tidligere blev sunget af kastratsangere. Men nu har hun taget det modige spring at gå freelance i en alder af 43 for at synge et bredere repertoire af kvinderoller.

Den 31. januar kan man høre Tuva Semmingsen som solist ved Esbjerg Ensembles koncert Kvindestemmer. Koncerten byder blandt andet på en perlerække af uddrag fra de kendte operaer som Carmen og Dido. Ud over de kendte hits vil der være sange fra nyskrevne operaer, ikke mindst skal Tuva Semmingsen synge Lysistrates arie fra en opera skrevet til hende og Esbjerg Ensemble i 2016.

Koncerten kan opleves på konservatoriet i Esbjerg med pretalk kl. 19 i Cafe Ørsted.