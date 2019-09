På opfordring fra Ribe Kunstmuseum har Ribe-restaurationen Porsborgs udarbejdet et nyt madkoncept, der gøre det muligt for mindre kulturinstitutioner at servere mad på et højt, gastronomisk niveau uden at skulle have kokke ansat.

Ribe: Hvad der startede som en forsigtig forespørgsel fra Ribe Kunstmuseum om et madsamarbejde mellem museet og restaurationsvirksomheden Porsborgs, har nu udviklet sig til et helt nyt madkoncept, hvor Porsborgs har tænkt ud af boksen for at udvikle madløsninger på højt niveau.

Af samme årsag kaldes konceptet for Porsborgs Ud-Af-Boksen, og medejer af Porsborgs, Bjarne Christensen, forklarer, at man med forespørgslen så en mulighed for at tage ejerskab på at gøre det muligt for mindre kulturinstitutioner at have et madkoncept på højt niveau, uden at skulle have kokke ansat.

- Vi lancerede samarbejdet i september, hvor vi har fungeret som konsulenter, og i den første udgave af konceptet har vi været med hele vejen fra idé, konceptualisering, strategi, indpakning og den videre aktivering samt coaching af personale og opretholdelse af egenkontrol, siger Bjarne Christensen og forklarer, hvordan man gennem tæt samarbejde skaber værdi for begge parter.

- I sidste ende kommer det forhåbentligt også forbrugeren til gode, i og med der kommer et helt andet tilbud at komme efter i caféen og i museets have, siger Bjarne Christensen og forklarer, hvordan Porsborgs allerede i dag udnytter museets smukke have til afholdelse af sporadisk fredagsbar, når lejligheden byder sig.