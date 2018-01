Højt byggeri på Museumspladsen lagt i graven

Esbjerg: Beboerne omkring Museumspladsen og andre modstandere af højt byggeri i Esbjergs bykerne kan ånde lettet op.

Ungdomsbos planlagte byggeri på Museumspladsen er skrottet, og det er helt i tråd med det ultimatum, Borgerlistens Henrik Vallø stillede på valgnatten som afgørende for, at han ville levere mandatmæssig opbakning til Jesper Frost Rasmussen (V) som borgmester.

Jesper Frost Rasmussen, der på sin side ikke har været utilfreds med, at sagen blev sat på standby, fordi han i forvejen ikke har brudt sig om det hastværk, der var en del af sagen for at sikre et statsligt tilskud til almennyttigt boligbyggeri, har overbragt beskeden til Ungdomsbo på et møde i denne uge. Han siger:

- Faktum er, at der ikke er politisk opbakning til at køre videre med det her projekt. Jeg har derfor bedt forvaltningen om at komme med et oplæg til en proces, der skal munde ud i, at vi kan sikre en god anvendelse af Museumspladsen, der både kombinerer behovet for flere langtidsparkeringspladser og samtidig imødekommer ønsket om et grønt åndehul til glæde for beboerne omkring pladsen og andre borgere, og hvis der også fortsat kan indtænkes nogle centralt placerede boliger, synes jeg, det er en vindersag for alle parter. Vi har jo penge sat af i budgettet til en arkitektkonkurrence for banegårdspladsen, der også trænger til et løft, og det kan Museumspladsen passende være en del af. Men vi er nødt til at begynde forfra. At ville bygge boliger først og så forsøge at løse parkeringsproblemerne bagefter, var ikke nogen god idé, siger borgmesteren.