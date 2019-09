For hvad skal politikerne med materialet nu, hvor Energinets forslag til linjeføring er offentliggjort, og hvorfor har Plan & Miljøudvalget behov for at se, hvad et folketingsmedlem har fået udleveret af materiale fra det møde, som udvalget selv var vært for?

I hvert fald har udvalget på sit seneste møde tirsdag besluttet at anmode om aktindsigt i selv samme materiale, som det fik forevist den 7. maj, og som folketingsmedlem Anders Kronborg (S) i månederne derefter kæmpede en hård kamp for at få udleveret og offentliggjort, og dermed bliver en i forvejen speget sag endnu mere speget.

Esbjerg Kommune: Politikere i Plan & Miljøudvalget er tilsyneladende kommet meget i tvivl om, hvad de egentlig fik kendskab til, da en repræsentant for det statslige Energinet på et udvalgsmøde den 7. maj præsenterede udvalgsmedlemmerne for selskabets forslag til linjeføring samt muligheder for kabellægning gennem Esbjerg Kommune.

Her ses endnu et kort, som Energinet havde med til præsentationen for politikerne i Plan & Miljøudvalget den 7. maj, og som politikerne hævder, de ikke har set før nu. Kort: Energinet.

Det sagde de

Sagen er kort fortalt den, at da daværende folketingskandidat Anders Kronborg krævede aktindsigt i de informationer, udvalget havde fået, blev han pure afvist af Energinet, der ikke ville udlevere kortmaterialet.

For Energinet ønskede, at kortet skulle forblive hemmeligt af hensyn til borgerne selv, fordi det kunne "skabe unødig uro og usikkerhed" hos de enkelte lodsejere, og energiselskabet havde derfor også med Esbjerg Kommunes velsignelse valgt, at politikerne i Plan & Miljøudvalget nok kunne få oversigten over den påtænkte linjeføring gennem kommunen at se - men ikke udleveret.

Udvalgsformand Karen Sandrini (S) bedyrede dog overraskende efter mødet, at der slet ikke havde været så mange nye oplysninger i Energinets fremlæggelse: "Vi har fået nogle foreløbige oplysninger om de 35 kilometer, der skal gå igennem Esbjerg Kommune, men ikke sådan, at vi har fået forevist præcist, hvor der skal opstilles master inden for kommunegrænsen. Vi fik lidt informationer om, at man overvejer kabellægning nord og syd for Endrup og kabellægning tværs under Kongeåen og omkring Ribe..:", sagde hun blandt andet, hvilket bidrog til mystikken.

Borgmester Jesper Frost Rasmussen (V), der ikke havde deltaget i udvalgsmødet, hvor Energinet forelagde materialet, men efterfølgende havde talt med et af Venstres udvalgsmedlemmer, sagde:

"Jeg kan da godt se, at det måske kan virke mystisk, at det politiske udvalg siger, at udvalget ikke har fået noget nyt at se, og når der så begæres aktindsigt i selv samme materiale, så bliver et kort med forslag til linjeføring undtaget fra aktindsigten. Nu har jeg ikke selv deltaget i mødet, så jeg kan ikke give nogen forklaring på det, men meldingen fra et af Venstres udvalgsmedlemmer er i al fald, at de ikke så et decideret kort med en rute for masterne".