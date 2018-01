Højskole-succes: Askov lokker fuglefolk til Vadehavet fra hele Danmark

Askov Højskole har været nødt til at oprette flere hold for at imødekomme efterspørgslen på kurset Fugle i Naturen, der arrangeres i samarbejde med Vadehavscentret. JydskeVestkysten tog med 40 kursister på en tåget fuglekiggertur til Sneum Sluse.

Faktisk er der så tåget ved Sneum Sluse og den nærliggende digesø, at nogle lever på minderne og taler om de havørne, der blev set her, sidst en gruppe besøgte slusen, men alle håber at opleve den imponerende fugl, når turen tirsdag går videre til Kongeåslusen, Kammerslusen og andeobduktion på Vadehavscentret.

- Det er en lystig flok. Det gør ingenting, at det er lidt tåget, siger Klaus Melbye, der står for den faglige del af kurset, og forklarer, hvordan man har en fugletællende kursist med, der ved, at de ser omkring 260 arter på en uge.

Som det mest naturlige spørges der efterfølgende ind til næbstørrelser, for de 40 kursister ved, at de får et fyldestgørende svar, stort set ligegyldigt hvad de spørger om. Dagens turguide er nemlig leder af Vadehavscentret i Vester Vedsted, Klaus Melbye, der nyder at tilbringe tiden med de 40 glade gæster fra hele Danmark, der over en uge skal nørde fugle, høre foredrag, spise god mad og synge fællessang fra basen på Askov Højskole.

Man behøver kun at være med i flokken af kursister fra Askov Højskole i ganske kort tid, før man er klar over, at der her er tale om en flok fugleelskere ud over det sædvanlige.

Fælles passion

Man kunne tro, det gjaldt om at have kursets flotteste kikkert, for stort set alle tænkelige mærker og typer bruges i tågen, og ud ad åndehuller i halstørklæder, huer og hatte mumles ord som skarv og havørn. Alle stirrer også på den nilgås, som en pludselig får øje på ved digesøen, hvorefter Klaus Melbye som en selvfølge beretter om yngle- og trækmønster og uddyber, hvordan den aggressive gåseart slet ikke er god at have i Vadehavet.

- Klaus har været med fra starten, og han er garant for det faglige indhold. Det er blandt andet hans fortjeneste, at kurset er blevet så populært, og folk, der har været på tur med ham, ved, hvor dygtig han er til at fortælle, for han kan få selv den mindste musling til at blive spændende, siger kursusleder Hanne Pedersen fra Askov Højskole og forklarer, hvordan man for tre år siden lagde ud med ét årligt kursus.

- Nu har vi tre om året med plads til 48 på hver, og vi kan sagtens fylde dem. De fleste kommer fra Sjælland, fordi de ikke er vant til at se fugle på samme måde. Og slet ikke i samme mængder, som vi har her, siger Hanne Pedersen, mens kursisterne samles om et bord med prinzen rolle-kiks og varm kaffe i kulden og snakker om det oplæg om fuglefødder, de fik i bussen på vej til Sneum Sluse.

- Kursisterne har en fælles passion for fugle, og når de møder hinanden første gang, så er det som om, de har kendt hinanden altid. De går ud i regnen og tågen om morgenen, og kommer glade og veltilfredse hjem om aftenen, siger Hanne Pedersen.