Højrøstede fans stjal rampelyset på Fanø

Onsdag den 29. maj er en dag, der går går over i historien for Fanø Boldklub. Det var dagen, hvor klubbens nye tribune blev indviet til kampen mod førerholdet fra Varde i Serie 4's pulje 78. På banen løb Varde med sejren, men Fanø Boldklubs højrøstede U12-hold leverede stemningen fra tribunen med høje og taktfaste tilråb, der ville gøre enhver serieklub misundelig.

Fanø: Man kan ikke ske skoven for bare træer, hedder et gammelt mundhæld. Det var den oplevelse, der mødte JydskeVestkystens udsendte reporter til Serie 4-kamp på en solbeskinnet og kold forsommeraften. For hvor ligger Nordby Stadion egentlig? På trods af, at reporteren i sit virke har besøgt Fanø mange gange efterhånden, havde han endnu ikke haft fornøjelsen af at opleve øens pendant til Wembley. Omme bag skolen dukker den nye trætribune op i reporterens synsfelt. Et par øjeblikke senere kan han på afstand høre de taktfaste trommeslag efterfulgt af højlydte tilråb mod de lokale helte og konstatere, at han er på rette vej. - Tre point, Fanø - tre point!, lyder tilråbende fra Fanø Boldklubs mest inkarnerede tilhængere i skikkelse af klubbens U12-drenge.

Fanø Boldklub Fanø Boldklubs nye tribune kostede 300.000 kroner at opføre

Fanø Kommune støttede med 80.000 kroner

OK Benzin, Andelskassen, Fanø Sparekasse, Nybolig, SE Energi, Danibo og Nordea Fonden spædede også til projektet

Fanø Boldklub blev stiftet i 1897

Tribune eller læskur Fangrupperingen bestående af 10-15 drengebørn i 11-12 års-alderen har placeret sig langt oppe i det ene hjørne af den fire rækker-høje tribune af træ. Den dufter af træ, hvilket er unikt af sin slags. Det er i hvert fald ikke den duft, der forkæler næseborene på de topmoderne fodboldarenaer, der er støbt i beton og beklædt med klapsæder af plastik. Små 65 tilskuere er mødt op til tribuneindvielse og Serie 4-kamp. Det er 67 flere, end der mødte op til JV-reporterens egne kampe i Serie 4 for et par år tilbage i fodboldkarrierens guldalder. U12-drengene sørger for god stemning med deres repetoire af tilråb ind imod deres rødklædte helte på grønsværen kampen igennem. Underholdningen på banen er ikke tilsvarende. Iveren er stor, men ej talentet. De to hold går til pause med stillingen 1-0 til Varde, der scorede på et skud fra tæt hold, placeret oppe under overliggeren efter 35 minutters spil. Tilbage på den 14 meter brede og fire meter dybe trækonstruktion. Med al ære og respekt er tribune måske så meget sagt. Forhøjningerne på det gamle Esbjerg Idrætspark og græsskråningerne på Lyngby Stadion havde mere tribune over sig. Et åbent og forstørret læskur med bænke havde måske været en mere passende, men knap så mundret titulering. I en tid, hvor stadions hele tiden skal være større, ensartede og, gud forbyde det, beklædt med kunstgræs og sorte gummidimsedutter, har trætribunen sin berettigelse og charme. Ikke mindst, når fanskaren i vokal var mere højlydte end til en kamp i 2. division.

En DM-vinder på lægterne Selvom 2. halvleg ved flere lejligheder liver op i intensitet og underholdningsværdi, er den største stjerne at finde udenfor kridtstregerne. Fanøs nummer 2, Lasse Hejl, har en fortid på både EfB's U19-hold og Danmarksserie-mandskab, men det kan ikke helt måle sig med en af tilskuernes bedrifter. Det er ingen ringere end Jørgen Toft, der var en af spillerne på det sidste EfB-hold, der vandt danmarksmesterskabet i 1979. Langt inde i 2. halvleg er stillingen stadig 0-1 i Vardes favør, der inden kampen delte rækkens førsteplads med Sædding/Guldager. De hårdt kæmpende øboere formår aldrig rigtig at sætte Varde under pres. En appel for straffespark efter 55 minutter og et hovedstød en halv meters penge over må et kvarter før tid, var det tætteste Fanø bedste mandskab var på en udligning. Varde IF hiver en 1-0 sejr med sig hjem til fastlandet, alt imens tribunens helte råber 'kom igen, Fanø - kom igen'