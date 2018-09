En stor menneskemængde var mødt op, da højreekstremisten Rasmus Paludan fra partiet Stram Kurs lørdag eftermiddag tog opstilling foran Askelunden for at tale om, at muslimer bør forlade Danmark. Hans skarpe retorik provokerede mange, men en imam og flere af områdets voksne mødte op og forsøgte roligt at få især de unge til at gå hjem igen og ikke lade sig tirre.

ESBJERG: En dreng på cirka 12 år kigger helt uforstående op på manden bag mængden. Hvad der foregår bag drengens store brune øjne er ikke til at gætte, men i hvert fald ser han ud som om, at han lige har oplevet en helt ny side af de voksne.

Oplevet, at en voksen mand står og siger, at han og hans familie ikke skal bo i Danmark mere, fordi hans bedsteforældre ikke var etniske danskere. Og oplevet, at unge og voksne mænd og kvinder, som er mørke i huden som han selv, har svært ved at styre deres frustration og vrede.

Lørdag eftermiddag kom Rasmus Paludan, stifteren af partiet Stram Kurs, forbi Esbjerg. I en planlagt demonstrationsrejse rundt til såkaldte ghettoområder i de større danske byer blev også Esbjerg vært for hans happening, der går ud på, at han placerer sig i et område med mange indvandrere og - beskyttet af politifolk og deres afspærringstape - giver sig til at udbrede sine synspunkter om, at Danmark kun skal være et land for etnisk danskere, og at danskere kun bør gifte sig med vestlige udlændige. Forelsker de sig i en person fra eksempelvis et muslimsk land, må danskeren flytte derned.

- Men du er jo racistisk. Kan du ikke se det? Hvorfor må jeg bo her, men ikke min ven, bare fordi hans mor og far kom som flygtninge fra en krig? siger en ung mand, der er blevet ganske ophidset helt fremme ved afspærringshegnet.

- Jeg er ikke racistisk. Jeg siger bare, at muslimer og folk fra de lande ikke er egnede til at bo i Danmark, og at det ikke er her, de hører til, siger Rasmus Paludan, flankeret af betjente.