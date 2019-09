Høje kvadratmeterpriser kan kvæle boligdrømme på havneøen

Meldingen fra politikerne om mulighed for almennyttigt boligbyggeri på havneøen ved Esbjerg Strand glæder formanden for Arbejdernes Boligforening, men han tøver med at juble, for det kan ende med at blive for dyrt for et almennyttigt boligselskab.

Esbjerg: Almene boliger for den almindelige esbjergensers pengepung skal ligge side om side med ejerboliger til dem, der har bedre råd, på den nye havneø ved Esbjerg Strand.

Selv om det indtil videre stadig er et åbent spørgsmål, om der kan etableres boliger på havneøen ved Esbjerg Strand, forhindrer det ikke politikerne i at drømme videre om, at boligbyggeriet til sin tid bliver en blanding af almennyttige lejeboliger og ejerboliger. Men der er økonomiske forhindringer på vejen, selv om det skulle lykkes at bringe den første forudsætning på plads, nemlig at få grønt lys for at benytte havneøen, der i dag er forbeholdt erhvervsbyggeri, til boliger.

Formanden for Arbejdernes Boligforening (AB), Poul-Erik Hansen, siger til JydskeVestkysten, at det ikke er helt så simpelt at få til at hænge sammen for et almennyttigt boligselskab, for en stor spiller i regnestykket er grundprisen:

- Det bliver lidt teknisk, men det afhænger af, om vi kan få det såkaldte rammebeløb til at hænge sammen. Det er Folketinget, der fastsætter rammebeløbet, og Esbjergs almennyttige boligselskaber har et mindre rammebeløb til grundkøb og byggeomkostninger end boligselskaber i andre store byer, og den ramme skal vi holde os inden for. Det er jo en udfordring, hvis man gerne vil bygge almennyttigt på en meget dyr grund. Hvis kvadratmeterprisen er høj på havneøen, kan vi ikke holde os inden for rammen, siger AB-formanden.