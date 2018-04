Hockeyfans fik et sidste minde med fra arenaen

Esbjerg: Skøjterne er lagt på hylden for denne sæson, og hallen er allerede ved at blive tømt. Mens Granly Hockey Arena endelig nærmer sig, fik en flok ishockeyfans lov til at tage et sidste minde med fra den hal, der har budt på op- og nedture, glæder og sorger igennem flere årtier.

Mens en lille gruppe esbjergensiske ishockeyfans havde samlet sig i festteltet på parkeringspladsen ved skøjtehallerne for at hente trøjer købt på auktion og få de sidste autografer af spillerne, der forinden havde haft fornøjelsen af at tømme VIP-balkonen over udskiftningsboksene, fik Maj-britt Johansen et minde med hjem om den plads, der igennem mange år har været hendes i Granly Hockey Arena.