Hjerting spiser sammen på torsdag

Som et forsøg inviteres Hjertings borgere til fællesspisning i cafeteriet ved plejehjemmet på Bytoften. Initiativtager Britta Bendix håber, at det kan blive en fast begivenhed en gang om ugen.

Hjerting: De ældre på plejehjemmene vil gerne have lidt mere liv og aktivitet i form af besøg udefra, og i børnefamilierne er der ofte så travlt, at det kan være vanskeligt at nå de helt store kulinariske højder i køkkenet på en hverdagsaften.

Britta Bendix, der er byrådsmedlem på barsel, mor og borger i Hjerting, så i den forbindelse muligheden for at slå mindst to fluer med ét smæk.

- Jeg kender det jo selv hjemmefra. Med små børn i huset kan det være svært at nå det hele, og en gang imellem kan man bare godt tænke sig en dag, hvor man ikke skal spekulere på indkøb, madlavning og opvask. Vi har før oplevet, at borgerne her i Hjerting er gode til at støtte op om fælles arrangementer med fællesspisning for eksempel ved byfesten og "Hold Hjerting Ren-arrangementet", og derfor fik jeg den idé, at vi kunne spise sammen på Bytoften, fortæller Britta Bendix.

Og nu bliver idéen ført ud i livet. Torsdag den 26. september er hele Hjerting inviteret til fællesspisning i cafeteriet på Bytoften 67.