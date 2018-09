Hjerting Badehotel drømmer om ny tilbygning

Projektet strider dog mod en række bestemmelser i den gældende lokalplan og kræver derfor en række dispensationer, men Tekt Arkitekter begrunder ansøgningen om dispensationer med et ønske om "at opdatere hotellets værelser for at møde tidens krav og forventninger til indretning og funktion". Desuden fremfører arkitekterne, at hotelfløjen, som er opført i 1980'erne, med den nye tilbygning vil få en anden lethed, der vil spille sammen med udbygningen ved restauranten, som også har en tagterrasse. Desuden vil hele bygnings-komplekset få ensartet rødt tegltag, hvilket vil give et mere harmonisk helhedsindtryk.

Ikke bevaringsværdig

- Det er et rigtig flot projekt, men omvendt skal lokalplaner jo som udgangspunkt overholdes. Imidlertid sker der ændringer i tiden, og det er fair nok, at man ser på, om man skal give dispensationer for nye tiltag. Personligt synes jeg, det nye projekt komplimenterer resten af hotellet, og jeg mener ikke, at det er et overgreb på hverken bygningen eller området. Jeg kan sagtens forstå, at gæsterne gerne vil sidde på en terrasse og nyde en god sommeraften. Men nu skal sagen i nabohøring, og så må vi se, hvad naboerne siger, inden vi tager endelig stilling i udvalget, siger Karen Sandrini (S), formand for Plan & Miljøudvalget.

I lokalplanen er den pågældende fløj af Hjerting Badehotel markeret som bevaringsværdig, men der er tale om en teknisk fejl i forbindelse med udarbejdelsen af lokalplanen fra 2011, oplyser direktør Hans Kjær, Teknik & Miljø. Fløjen er opført på et tidspunkt i perioden mellem 1986-1990 og er ikke registreret som bevaringsværdig i Esbjerg Kommuneatlas fra 1992.