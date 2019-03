Hjerneskadet patient eftersøgt hele natten

Esbjerg: Lørdag aften blev der sat en større eftersøgning i gang i Esbjerg. Her havde en hjerneopereret og hjerneskadet patient forladt det lokale sygehus, og var forsvundet ud i byen. Det bekymrede både hospitalspersonale og politi, da manden ikke kan tage vare på sig selv. Manden, som er fra Esbjerg, er hjerneskadet og indlagt efter at være blevet opereret for en hjerneblødning. Derfor blev han efterlyst med både navn og billede søndag i de tidlige morgentimer.

- Vi var bekymrede for, at han var ude i byen et sted, og ikke kunne finde tilbage selv, forklarer vagtchef Thor Møller.

Kort efter klokken 6 søndag morgen blev patienten dog fundet af en taxachauffør, som kørte ham til politigården i Esbjerg. Hos Syd- og Sønderjyllands Politi valgte man kort efter, at køre patienten tilbage til sygehuset, hvor han nu er i god behold. Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.