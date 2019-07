Lørdag starter dagen med flaghejsning og morgensang ved møllen kl. 8 efterfulgt af morgenkaffe på Mary's Towt, inden der kl. 10 er gudstjeneste i Mandø Kirke, og Jesper Jacobsen forklarer, at programmet for Mandøfesten er meget traditionelt.

Skrotprisen

- Det er mange af de samme elementer, der går igen hvert år, men det er også noget af det, folk vender hjem efter. Hvert år uddeler vi skrotprisen, og det er en ny modtager hvert år, siger Jesper Jacobsen og forklarer, at titlen blot refererer til, at modtageren får en skulptur af jern, som nogen mener ligner skrot.

- Men det er en stor ære at få den. Sidste år gik prisen til Mandø Event, men det er stadig ikke afgjort, hvem der får den i år. Det er vanskeligt at vælge, for der er virkelig mange mennesker, der gør en kæmpe indsats for Mandø, siger Jesper Jacobsen.

Lørdag kl. 13 er der foredrag i klitterne, hvor årets taler er øens præst Michael Nørgård Nielsen, inden den store fest så småt sættes igang på Restaurant Vadehavet.

Fredag vil der ud over marked vil være flere tiltag for børn, og ønsker besøgende på øen at opleve mandøboere i de smukke egnsdragter, vil dette blandt andet være muligt lørdag formiddag i forbindelse med gudstjenesten, hvor 10-12 smukke kvinder i dragter vil være til stede.