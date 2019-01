De Hjemløses Venners genbrugsbutik i Sædding Centret blev sidste år kåret som Byens Bedste Genbrug & Loppefund i Musikhuset. Her ses nogle af de mange frivillige, der knokler for at skaffe penge ind til at hjælpe socialt udsatte og hjemløse i Esbjerg Kommune, ved kåringen. Foto: André Thorup