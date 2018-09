Hjemløse Kasper fik stjålet sin ladcykel: Nu står hjælpen i kø

- Folk kan godt forstå, at man som hjemløs har brug for hjælp. Og de hjælper gerne en person, som de har set i avisen og kender i bybilledet, mener Kasper med kælenavnet Svamp.

Han er meget overrasket over den gode respons, han har fået fra esbjergenserne, efter af hans Christiania-cykel mandag blev stjålet på Præstebakken. Cyklen var hele Kaspers hjem, for på laddet lå også hans liggeunderlag, sovepose og køkkengrej. Dengang var den hjemløse 28-årige i chok, men nu ser han lyst på tilværelsen igen.

Dårlig samvittighed

Rikke Christiansen, indehaver af Pandekagehuset i Nordby på Fanø, er en af de tre, der gerne vil hjælpe Kasper med en cykel.

- Vi har en ladcykel stående, som fulgte med butikken, da vi købte den, fortæller hun.

Cyklen er brugt, men den står klar til, at Kasper kan hente den, når han har tid.

Og der gemmer sig faktisk en lille historie bag donationen:

I sommer var Kasper på Fanø og stillede sig i kø sammen med de øvrige kunder i Pandekagehuset. Da han nåede frem til kassen, ville han købe - ikke pandekager - men en af de mange gamle Madam Blå-kaffekander, der er en del af udsmykningen i forretningen.

- Desværre havde vi megatravlt, og jeg sagde nej til at sælge en. Men om aftenen fortrød jeg det faktisk, for vi har da så mange, at jeg sagtens kunne undvære en, fortæller Rikke Christiansen, der havde rigtig dårlig samvittighed over afslaget.