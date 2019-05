Hjemløse Golf gav penge til hårde hvidevarer

Esbjerg: Den årlige match på det smukke anlæg hos Breinholtgård Golf Klub til fordel for hjemløse var i år noget helt ekstraordinært. For det første går noget af overskuddet til et helt specielt formål, og for det andet var arrangementet det sidste med den 69-årige Børge Frøkjær som tovholder.

- Begivenheden på Breinholtgård plejer at give omkring 100.000 kroner i overskud, men pengene er ikke øremærket til noget bestemt. Bestyrelsen har dog besluttet, at noget af beløbet vil vi bruge på vaskemaskiner og tørretumblere til de seks socialt udsatte borgere, der skal flytte ind i de kommende, såkaldt skæve boliger på Novrupvej, fortæller formanden for De Hjemløses Venner, Ingelise Wenzel.

Med denne håndsrækning har vennerne løst en politisk hovedpine, idet byrådet på sit møde i mandags ikke kunne finde penge til de hårde hvidevarer, fordi byggeriet er blevet noget dyrere end beregnet.

De Hjemløses Venner blev etableret i 2003, og året efter indledtes den årlige golfmatch til fordel for hjemløse. Børge Frøkjær var med til at stifte foreningen, og det er ham, som er idémand til golfdagen på Breinholtgård, hvor han fredag meddelte, at han stopper som tovholder. Det var i øvrigt første gang, at han selv prøvede at spille med i matchen, og det vil han fortsætte med.

- Jeg har ikke længere de samme kræfter som tidligere, hvilket er årsagen til min beslutning, oplyser Børge Frøkjær.