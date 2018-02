Hjalp efter ulykke på Ringvejen: Fik fingeren

Frustrerede bilister kom med tilråb og fingeren til følgebilchauffør Brian Jensen og kollegaen, som ved et tilfælde var på Ringvejen fredag den 9. februar, da der skete et færdselsuheld.

Ribe: Færdselsuheldet på Ringvejen ved Bjerrumvej fredag eftermiddag den 9. februar, hvor en person måtte klippes fri, betød ikke kun, at Ringvejen vest om Ribe blev spærret. Det betød også fingeren og tilråb til følgebilchauffør Brian Jensen og hans kvindelige kollega.

De var netop blevet færdige med at transportere et vindmølletårn og kørte i to biler videre til den næste opgave, da de møder en lastbil, som er løbet tør for brændstof i rundkørsel syd ved Ribe, hvor rute 24 og 11 skilles. De besluttede sig hurtigt for at hjælpe med at guide trafikken videre i rundkørslen, mens lastbilen ventede på hjælp fra et værksted.

- Det var et rent tilfælde, at vi kom forbi. For os er det naturligt at gribe ind i sådan en situation, hvor vi kan hjælpe med trafikreguleringen, siger Brian Jensen nogle dage efter hændelsen.

Pludselig skete færdselsuheldet i den modsatte retning, hvilket forandrede trafiksituationen. Brian Jensen og kollegaen ændrede derfor strategi og hjalp med at dirigere trafikken endnu en ny vej for at få det hele til at glide. Men det var ikke alle trafikanterne, der tog omkørslen lige pænt.

- Nogle folk reagerede ved at blive sure, råbe og give os fingeren, fordi de nok troede, at vi var skyld i det, og i virkeligheden ikke vidste, hvad der skete, fortæller Brian Jensen.