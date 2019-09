Hjælpsom ung mand var tricktyv: Det udviklede sig voldsomt

Esbjerg: Et tricktyveri udviklede sig søndag aften til noget nær røveri i Jernbanegade i Esbjerg.

En - tilsyneladende - hjælpsom ung mand henvendte sig til en buschauffører og fortalte, at hans bus var punkteret. Men da chaufføren steg ud af bussen for at se på skaderne, smuttede den unge mand op i bussen og stjal en del byttepenge.

Da tricktyven løb fra stedet, greb chaufføren fat i ham, men den unge mand rev sig løs og forsvandt på en cykel.

- Hvis manden har brugt vold for at skaffe udbyttet med sig, kan det være en alvorlig sag. Det er en vurdering, om der så er tale om røveri i stedet for tyveri, forklarer politikommissær Søren Larsen fra Syd - og Sønderjyllands Politi.

Politiet har gode kort på hånden til at få fat i gerningsmanden og få afklaret alvoren af forbrydelsen, da der er videoovervågning i bussen.

Tricktyveriet eller røveriet skete klokken 22.25 ved busstationen i Jernbanegade nær banegården.

Den cirka 25-årige mand beskrives som spinkel af bygning, 180 centimeter høj, med lys hud og lyst hår. Han bar kasket og cyklede som nævnt fra stedet.

Fremgangsmåden med at lokke chaufføren ud af bussen ved at påstå, at bussens dæk var punkteret, er ikke set i Esbjergområdet tidligere.