Historiske torvehuse skåret i mindre bider som salgsoptimering

Cibo Ejendomskontor har fire "torvehuse" under handel, efter at husene er blevet udstykket, så de kan sælges enkeltvis. Arkivfoto

Cibo Ejendomskontor har med en udstykning sikret, at de attraktivt beliggende "Torvehusene" nu kan sælges enkeltvis i stedet for som et samlet investeringsprojekt. Nu er de første fire ud af 11 huse under handel, oplyser ejendomsmægler.

Esbjerg: Ejerne af det historiske boligområde "Torvehusene" i karreen Finsensgade, Rolfsgade, Frodesgade og Borgmesterhaven har igennem længere tid ønsket at afhænde de markante dobbelthuse, som de fleste esbjergensere kender og har passeret til og fra Sydvestjysk Sygehus' hovedindgang. Men nu har indehaver af ejendomsmæglerforretningen Cibo Ejendomskontor, Poul Madsen, muligvis fundet de vise sten, der kan sælge Torvehusene. Tidligere har det været forsøgt at sælge de 11 attraktivt beliggende dobbelthuse med 21 lejemål i stueplan og 1. sal som en samlet investeringsejendom, men foreløbigt uden held. Derfor har Poul Madsen taget salgsprocessen gennem et langt udstykningsforløb, som nu er endt ud i, at husene kan sælges enkeltvis. - På denne måde appellerer husene til langt flere potentielle købere i modsætning til tidligere, hvor vi måske kun havde 20-30 investorer, som ville finde et samlet køb interessant, siger Poul Madsen, der for nogle år siden overtog Cibo Ejendomskontor af sin nestor, ejendomsmægler Paul Thestrup.

Historisk Torvehusene var indtil for cirka 14-15 år siden ejet af Esbjerg Kommune, men boligforeningen Ungdomsbos administrerede lejemålene.De fritliggende huse med 1. sal er opført i 1910 og renoveret i 1985.



Da Torvehusene oprindeligt blev sat til salg for 10,5 millioner kroner, fik kommunen hundredvis af henvendelser fra interesserede købere.

Lokker med fin forrentning Og noget tyder på, at manøvren har skabt fremdrift i salgsprocessen. Ifølge Poul Madsen har han, inden Torvehusene er blevet annonceret til salg, fire af husene under handel. - Det er værd at hæfte sig ved, at husene har en beliggenhed inde midt i byen, en perle, hvor værdien i hvert fald ikke bliver mindre i de kommende år. Og med lejere som sygeplejersker og læger, der gerne vil bo tæt på byens største arbejdsplads, sygehuset, får man som ejer en forrentning på mellem 5-7 procent, lyder det fra ejendomsmægleren. Han peger videre på, at husene også kan udstykkes til ejerlejligheder. Til visse huse er der desuden mulighed for at bygge yderligere 75 kvadratmeter i stueetagen. En ny ejer skal dog være klar over, at vil man i henhold til gældende regler først kan få råderet over huset tidligst et år efter en opsigelse er varslet overfor lejer. Husene koster mellem 2.298.000 kroner og 2.498.000 kroner. Et enkelt hus koster 2.948.000 kroner. Husene beskrives som værende i middelgod stand - og der udarbejdes tilstandsrapport og el-rapport til alle husene. De nuværende ejere af Torvehusene er Henrik Knudsen, Esbjerg, Morten Staal, Esbjerg, og Jens Staal, Varde, Staal Tømrer & Sndkerfirma.