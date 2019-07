Historisk villa i Hjerting jævnet med jorden: Nu skal den genopføres

Den markante, palæ-lignende villa, Kaptajnens Hus i Hjerting, er pludseligt forsvundet fra jordens overflade hen over sommeren. Huset var ifølge ejeren for dårlig til en renovering, så nu bygger han et nyt hus, der stilmæssigt ligner det gamle.

- Vi havde tegningerne til renoveringen klar, men vi valgte at lytte til vores rådgiver, som frarådede os at gå i gang med renoveringen, fortæller Christoph Kjærgaard, der stadig i dag driver og ejer familieforetagendet Hjerting Laks på Esbjerg Havn.

Imidlertid viste det sig, at det gamle fundament kun var støbt 15 centimeter ned, og det forhold umuliggjorde ifølge Christoph Kjærgaard den påtænkte ombygning af huset. Desuden havde det utidssvarende fundament medført, at kælderen var angrebet af skimmelvækst.

Ejendommen er ejet af Christoph Kjærgaard, tredje generation i Kjærgaard-købmandsslægten, og hustruen Gitte Torsland Kjærgaard. De havde besluttet sig for at flytte ind i den 220 kvadratmeter store villa med fuld kælder.

Villaen er bygget af kaptajn Jens Hansen i 1920'erne. Huset, der også kaldes Kaptajnens Hus, ligger på et højdepunkt, i det der også kaldes for Kaptajnens Skov.Allerede i midten af 1800-tallet var området blevet beplantet, men Kaptajn Hansen beplantede den sidste del af skoven, som i dag er en af Danmarks vestligste bøgeskove. I midten af 1990'erne købte Hjertings kendte erhvervsmand Otto Kjærgaard huset og skoven, og familien-Kjærgaard havde siden hen planer om at etablere såkaldte skovboliger i Kaptajnsparken. Projektet blev dog sat i bero.

Bygger i efteråret

I stedet besluttede Kjærgaard-parret sig for at lade huset rive ned og erstatte det med et helt nyt, men det var Esbjerg Kommune ikke umiddelbart indstillet på.

Kommunen ville have Kjærgaard-parret til at renovere den bevaringsværdige villa, men undersøgelser af husets sundhedstilstand, herunder udgravning ved fundamentet, overbeviste kommunen.

Nu venter Christoph og Gitte Kjærgaard på at de sidste ting falder på plads, og derefter vil de bygge et nyt hus, som kommer til at ligne det gamle. Efter planen begynder opførelsen af huset i løbet af efteråret.

Med Kaptajnens hus er i øvrigt det sidste byggeri fra Kaptajn Hansens hånd i Hjerting forsvundet. For et par år siden blev den markante villa Amigo på Hjerting Strandvej 49, der tjente som kaptajnens sommerbolig, revet ned og erstattet med et nyt hus.