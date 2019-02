Historisk politiaktion tynder ud i Esbjergs bander: 25 anholdt

DK Tanken nær Kvaglundsskolen var et af udgangspunkterne for de store politistyrkers koordinerede aktion i Kvaglund og på andre adresser i Østerbyen. Foto: byrd/Steven Knap

Ro og tryghed ventes at blive resultatet af en uhørt massiv politiaktion mod bander og hashhandel i Esbjerg. Banderne var sendt til tælling ved stribevis af fængselsdomme sidste år. Nu formodes en stribe narko-bagmænd og -handlere fra bandemiljøet at være anholdt, og politiet mener at have vundet over bandekrigerne.

Esbjerg: Et meget stort antal betjente var tirsdag eftermiddag med i den største og mest succesrige politiaktion i Sydjylland i mange år. - Vi fik klappet hårdt til banderne i Esbjerg og de konflikter, de har skabt. Det har været en rigtig god dag for Esbjerg. Nu er vi meget tættere på en normal situation med hensyn til ro og tryghed i Esbjerg. Det siger en glad politidirektør Jørgen Meyer. Med 25 anholdte bandemedlemmer ved 31 ransagninger i det hårde kriminelle bandemiljø i Kvaglund og Østerbyen kan det lokale politi og den særlige efterforskningsenhed fra Aarhus se tilbage til en af de største, velplanlagte og vellykkede aktioner i nyere tid. - Det er en spektakulær aktion, som vi har efterforsket og forberedt os på i mange måneder, fortæller politiinspektør Brian Voss Olsen fra Særlig Efterforskning Vest (SEV).

FØRSTE STØD MOD BANDERNE I august 2018 blev der indført en visitationszone i Esbjerg by.



Frem til den 17. december, hvor den blev ophævet, resulterede den i blandt andet: 19 våbenlovssager 8 knivlovssager 77 sager vedrørende lov om euforiserende stoffer 20 færdselssager.



Straffesager22 bandemedlemmer i øjeblikket er fængslede16 dømte medlemmer relaterede personer har tilsammen fået straf på indtil videre 37 års fængsel



KILDE: POLITIET

Ikke spildt tiden Men politidirektør Jørgen Meyer vil ikke afblæse bandekonflikten totalt. - Nej, nej, der kommer et efterforløb og et større efterspil. Der opstår et vakuum, og vi skal sikre os, at der ikke dukker nye bander op. Esbjergs borgmester, Jesper Frost Rasmussen (V), hæfter sig ved, at politiet - trods bandekrigens erklærede afslutning sidste år - ikke har spildt tiden, men har efterforsket videre og skabt grundlaget er ny stribe anholdelser. - Vi har haft ro i gaderne, men der var åbenbart narkokriminalitet bag bandekonflikten. Og nu har politiet slået til mod hashhandelen, siger borgmesteren, der glæder sig over, at roen og trygheden er blevet styrket.

Vil ikke finde sig i det Politiets mål med aktionen var at stoppe bandekriminalitet, der har presset trygheden og roen i byen. - Vi vil ikke finde os i det, så fokus har været på at få fuld tryghed og en normal situation tilbage i Esbjergs gader, siger Jørgen Meyer. Bandekrigen startede med skyderier, knivstikkeri og voldsomme biljagter med sammenstød i slutningen af 2017. - Nu er vi meget tættere på at kunne sige, at konflikten er slut, og at borgerne kan mærke ro og tryghed i byen, fortsætter han. Han forsikrer, at politiet herefter ikke vil løsne grebet om bandekonflikter og den kriminalitet, medlemmerne står for. Er alle bandemedlemmer så anholdt eller fængslet? - Samlet set sidder der nu rigtig mange fra de to grupperinger fængslet, siger Jørgen Meyer. Politiet og kommunen har forskellige samarbejder ved løsladelse af bandemedlemmer og for at forebygge rekruttering af nye. Men også bandepakkens strenge straffe, udvisningsmuligheder og opholdsforbud gør, at mange med tiden flygter fra bandemiljøet. LÆS SIDE XXXXXXXXXXXXXXXXXXX