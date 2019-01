Historisk: Lystbådehavn flytter ud af Esbjerg Havn

Maritimt center

Som et omdrejningspunkt på Esbjerg Strands havneø etableres et rekreativt maritimt center. Anlægsprisen for Det Maritime Center er knap 50 millioner kroner.Anlægget vil bestå af træningscenter, klublokaler, fælleskøkken, depotrum til opbevaring af grej, vådrumslaboratorium, bådhaller og værksted understøttet af et stort udendørsområde til ophold og sociale aktiviteter, der danner forbindelse mellem ude og inde.