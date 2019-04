Historien genskabes på Tarp Bunkermuseum

Esbjerg: Lørdag 4. maj genskabes historien på Tarp Bunkermuseum.

Fra klokken 12.00 til 15.00 er der sæsonåbning med deltagelse af forskellige såkaldt re-entactment-foreninger, der er klædt i engelske, tyske og amerikanske uniformer og udstyr fra Anden Verdenskrig. De vil demonstrere livet i bunkeren og hovedvagten, så det er nok en god idé at huske sit Ausweiss, hvis man skal få lov til at blive lukket ind.

Esbjerg Flyveplads blev beslaglagt af tyskerne under Anden Verdenskrig, og det bærer dens udformning den dag i dag præg af. Den blev nemlig udvidet flere gange. Esbjerg var strategisk vigtig for tyskerne med både flyvepladsen, havnen og beliggenheden ved vestkysten, hvorfra man risikerede invasion, hvis man ikke passede på. Derfor blev der bygget masser af bunkere langs kysten og lufthavnen, og op mod 2000 tyskere havde deres arbejdsgang på Esbjerg Flugplatz, da den var på sit højeste under krigen.