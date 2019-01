Jens J. Nørby gemmer på masser af spændende historier: Bare hans USA-eventyr fylder 2200 dagbogssider. Han har tusindvis af notater og udklip fra sine rejser i Indien. Han har indsamlet skole- og hospitalsudstyr og sendt det til ulandene i en privat organisation. Arbejdet for flygtningehjælpen, og som arkitekt ved kommunen arbejdede han for at få flere vejtræer i Esbjerg. Foto: Lars Stokbro