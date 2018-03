Hiphop-bedsteforældrene Østkyst Hustlers smider støttestrømpen på Tobakken

Esbjerg: Fredag den 23. marts klokken 21.00 går ingen ringere end hiphopbandet Østkyst Hustlers på scenen på Tobakken. Vi skal tilbage til 1998 for at finde Østkyst Hustlers' sidste studiealbum. Men de tre hiphop-pionerer Jazzy H, Bossy Bo og Nikolaj Peyk har ikke ligget stille siden. Tværtimod har de opbygget et solidt renommé som et af landets bedste live-acts.

Med et groovy funkorkester i ryggen og et bagkatalog fyldt med massive hits, kan de sparke gang i en hvilken som helst scene fra de mindste til de allerstørste. I foråret 2018 kommer så Østkyst Hustlers' længe ventede fjerde album. Ambitionerne er skyhøje, og endnu en gang kommer teksterne til at sætte nye standarder for, hvad det danske sprog kan bruges til. Når albummet rammer gaden, skal der spilles masser af koncerter i hele landet. Og det glæder de tre rappere sig meget til.

Publikum bliver ikke snydt for klassikere som "Han får for lidt", "Håbløs" og "Hustlerstil". Som Bossy siger: For os handler det om at lave en fest, og hvis vi sender publikum hjem uden hæse stemmer og ømme ben, har vi ikke gjort vores job ordentligt.