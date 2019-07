Himmelstræbende kaktustårne i Esbjerg nomineret til pris

Esbjerg: Fornuften sejrede, og Forsvarsministeriet har officielt trukket sin indsigelse mod det højeste af de tre kaktustårne på Tovværksgrunden. Dermed er vejen åben for boligprojektet A Place To Esbjerg, som nu blevet nomineret til den såkaldte Projektprisen 2019.

Projektprisen uddeles af ejendomsmagasinet Estate Media og gives til det bedste og mest bemærkelsesværdige nye projekt i 2018/2019.

A Place To - Esbjerg er 418 boliger til unge i tre markante tårne, i folkemunde kaldet Kaktus-tårnene, designet af tegnestuen BIG til Tovværksgrunden, og i nomineringsindstillinger hedder det blandt andet:

"Projektet forsøger udover at skabe boliger at blive et mødested for alle i Esbjerg. Der bliver blandt andet indrettet restaurant på toppen af det højeste tårn med udsigt over havet og den sydlige del af Jylland. I stueetagen bliver der café, mødesteder og hyggekroge både inde og ude. De tre tårne bliver henholdsvis 57, 35 og 23 meter høje".

Og videre heddet det i indstillingen:

"Kaktus-tårnene stræber efter at blive en komplet boligløsning, der gør det nemt og komfortabelt at leve og studere med andre unge. Projektet er ikke mindst unikt, fordi det i samarbejde med det lokale erhvervsliv tilbyder forskellige relevante in-house services som at bestille sund mad - vegetar og protein, få skiftet sengetøj, vasket/renset tøj, repareret mobilen eller leje en cykel".