Hidsig ung mand røg i detentionen

ESBJERG: En 20-årig mand fra Varde havde ikke taget det gode humør med sig i byen i Esbjerg natten til søndag. I hvert fald råbte han "fucking bøsserøve" efter to betjente klokken 00.38 på Skolegade. Derfor fik han en bøde for fornærmelig tiltale mod betjentene.

Efterfølgende besindede han sig dog ikke, og betjentene måtte derfor anholde den unge mand for aggressiv adfærd og tog ham med til et par timers nedkøling i detentionen på politigården. Han blev derfor også sigtet for at overtræde ordensbekendtgørelsen.