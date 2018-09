Hestefamilien avler superføl

VIDEO ONLINE KL 21.00: Det har været et travlt hesteår, men også det allerbedste år for familien Thestrup på Ellegaarden ved Esbjerg. Hestefamilien havde to vinder-føl med på eliteskuet for Danmarks bedste føl. I denne weekend skal familiens sidste føl på auktion her i Esbjerg. Og så skal det blive dejligt med et lille pusterum, siger Stine Thestrup, som startede det hele ved selv at købe et lille føl for 13 år siden.