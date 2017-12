Hertil og ikke længere: Grundejere får besked på at indskrænke sig

Grundejere der, uden aftale gør brug af Esbjerg Kommunes grønne fællesarealer, får nu 3-9 måneder til at indskrænke sig. Arkivfoto

Flere steder i Esbjerg Kommune har grundejere set deres snit til at brede sig ud over egen matrikel og ud på kommunale arealer. Det skal være slut nu, derfor får naboerne en frist på tre-ni måneder til at indskrænke sig.

Esbjerg Kommune: Køkkenhaver, kompostbunker, drivhuse, terrasser og havestuer. En række luftfotos knipset ved hjælp fra droner viser, hvordan naboer til kommunalt ejede fællesarealer har det med at brede sig ud over egen matrikelgrænse. Nogle gange blot med en brændestak eller en kompostbunke, men i enkelte tilfælde er der tale om både hele og halve terrasser og udestuer, der er anlagt på den forkerte side af skel. Aktuelt har Esbjerg Kommune cirka 10 af sådanne sager på blandt andet Gudenåvænget, Sædding Strandvej, Peder Skrams Gade og Engparken i Ribe. Derfor har forvaltningen nu bedt om et politisk nik til, hvordan det skal håndteres. - Før har forvaltningen løst problemet fra sag til sag, men det sker jo engang imellem, at der opstår diskussioner med borgerne. Derfor laver vi nu nogle retningslinjer, så vi får ensrettet sagsbehandlingen, siger Anders Kronborg (S), afgående formand for Teknik & Byggeudvalget, hvor sagen er blevet behandlet.

Vi ønsker ikke at være krakilske, men vi kan ikke bare lade jungleloven herske. Anders Kronborg (S), formand for Teknik & Byggeudvalget.

Skeloverskridelser På dette område agerer kommunen som ejer og ikke som myndighed. Derfor er ejendomsretten og naboretlige principper gældende.Skellet er den juridisk gældende grænse, der omgiver en fast ejendom.



Skellet fremgår som udgangspunkt af et matrikelkort, der kan findes i Matrikelregistret under Geodatastyrelsen.



Matriklens grænse kan ændres ved aftale, hævd og ekspropriation med videre.



En bindende fastlæggelse af ejendomsskel foretages af en landinspektør.

Junglelov og jura I udvalget har man blandt andet søgt inspiration fra en række andre kommuner såsom Sønderborg, hvor man tilbyder grundejerne at købe eller leje det areal, de har bredt sig på. Den mulighed har man dog fravalgt i Esbjerg. - Vi ønsker ikke, at der skal gå spekulation i, at man bryder loven, siger Anders Kronborg. I stedet er man blevet enige om, at grundejerne skal have besked på at rømme området indenfor tre-ni måneder. Fristen afhænger blandt andet af, hvor lang tid arealet har været anvendt og hvor svært det opførte er at fjerne igen. - Vi ønsker ikke at være krakilske, men vi kan ikke bare lade jungleloven herske. Juraen på det her område er klar; man kan ikke bare begynde at bygge udenfor eget skel, siger udvalgsformand Anders Kronborg.