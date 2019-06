Her rejser esbjergenserne hen på sommerferie

Esbjerg: Foreløbigt arter den danske sommer sig ganske tilforladelig, men sommerferien, som efterhånden står for døren mange steder får alligevel mange til at vende snuden mod varmere destinationer.

I den forbindelse har rejseselskabet TUI trukket en topliste for de mest bookede destinationer denne sommer. Listen er udvundet af en postnummersegmentering, og for esbjergensernes vedkommende drager de i prioriteret rækkefølge til Grækenland (Kreta), Spanien (Mallorca) og Tyrkiet (Antalyakysten).

Det er specielt familierne, der bestemmer, hvilke destinationer, som havner øverst på listen:

-De fleste af vores gæster er familier. De leder efter større hotelkoncepter, som har aktiviteter og faciliteter, der sikrer børnene en god ferie, hvor de kan holdes beskæftiget. Derfor ser vi også, at de destinationer, som har det største udvalg af familiehoteller, ligger øverst på listen, siger Mikkel Hansen, pressechef for TUI i Danmark i en pressemeddelelse.

Tendensen for hele Danmark er i øvrigt generelt, at Kreta har vippet Mallorca af pinden som favoritdestinationen denne sommer. Samtidig fortsætter Antalyakysten sin kurs mod den popularitet, den har brugt mange år på at genoprette. Rhodos er faldet lidt tilbage, men Cypern ligner en destination i fremgang.