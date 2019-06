Her kan du møde prinsesse Benedikte i Ribe

Torsdag ankommer prinsesse Benedikte og hendes hofdame til Ribe i en af kongehusets kronebiler, når hun som protektor for Jacob A. Riis Museum indvier museet i Sortebrødregade torsdag eftermiddag. For royalister og andre nysgerrige er der flere muligheder for at hilse på prinsessen.

Ribe: Når Prinsesse Benedikte torsdag kl. 14 officielt indvier Ribes nye Jacob A. Museum på byens Gamle Rådhus, sker det i hendes egenskab af at være protektor for museet, ligesom hun også er protektor for Riis Settlement House i Queens, New York, der tilbyder hjælp til unge, voksne og ældre i bydelen Western Queens.

I en kombination af begrænset med plads i selve museet i Sortebrødregade og rigtigt mange inviterede gæster, har Sydvestjyske Museer valgt at holde selve indvielsen på rådhuset, hvorefter gæsterne spadserer fra Det Gamle Rådhus til Jacob A. Riis Museum.

For royalister og andre nysgerrige bliver der rig lejlighed for at se, hilse eller tage et billede prinsessen i løbet af torsdagen, og første mulighed kommer omkring kl. 12.30, når prinsessens kronebil ruller igennem Ribes gader og Saltgade til Skibbroen, hvor borgmester Jesper Frost Rasmussen, (V) og direktør for Sydvestjyske Museer, Flemming Just, står klar til at tage imod på Restaurant Kolvig - by Brorsonsminde, hvor der er frokost for inviterede gæster.

Frokosten varer indtil 13.45. Her kører kronebilen videre til Det Gamle Rådhus, hvor indvielsen finder sted fra kl. 14. Bilen ankommer til museet kl. 13.58, og igen tager Flemming Just og Jesper Frost Rasmussen imod.