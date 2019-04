Her er vinderbillederne: Fotograf fra Esbjerg blev jysk mester

Esbjerg: Jysk Foto mesterskab 2019 er netop afgjort. Fotoklubben Focus i Silkeborg stod for arrangementet, hvor en lokal fotograf fra Esbjerg gjorde sig heldigt bemærket. Søren Skov fra Tarp ved Esbjerg fik ti billeder antaget til konkurrencen, hvoraf to billeder fik dommerdiplom, et billede fik bronzemedalje og et billede fik guldmedalje, hvilket betød, at Søren Skov nu kan kalde sig "Jysk mester i fotografi 2019".

Søren Skov skriver i en meddelelse til avisen, at han ikke er helt uvant med titlen som jysk mester i fotografering. Fem gange har Søren Skov hevet den titel hjem til Esbjerg - nemlig ifølge ham selv i årene 1996, 1997, 1998, i 2003 og nu i 2019.

Søren Skov er 65 år og fra Tarp. Ham har fotograferet i cirka 36 år. Til daglig arbejder han på Esbjerg Rådhus som grafisk trykker. du kan se mere om Søren Skov og se flere billeder på hans hjemmeside www.sorenskov.com.

I alt 17 jyske klubber og 123 fotografer deltog, og de indsendte i alt 1.570 fotografier.