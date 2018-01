Her er eks-borgmesterens fremtidsplaner

- Jeg har forsøgt at indstille mig på det mentalt, men det kan man nok ikke 100 procent. Jeg havde en skæg oplevelse for nylig med Vejles tidligere Venstre-borgmester, Arne Sigtenbjerggård, der stoppede som borgmester 1. marts for at give plads til sin efterfølger. Hvordan var det at stoppe, spurgte jeg nysgerrigt. "Det var underligt", svarede han. "Den første dag efter, at jeg havde afleveret nøglerne, var der helt stille. Min gamle mor ringede kl. 11 for at høre, hvordan jeg havde det. Godt, du ringede mor, jeg troede, min mobiltelefon var gået i stykker". Sådan tror jeg også, jeg vil opleve det. At der bliver helt stille. Ud over opringningerne og den almindelige travlhed, der følger med, har jeg også været vant til at få et par hundrede mails om dagen.

- Jeg tror, det bliver en lidt brat opvågning den 2. januar næste år, når Birgit står op og tager på arbejde efter juleferien. Jeg forestiller mig, at jeg sikkert vil begynde at gøre de samme anstalter, indtil jeg kommer i tanker om, at jeg ikke skal noget den dag, ler Johnny Søtrup og fortsætter:

Med kun nogle få faste holdepunkter i den mentale mappe over fremtidsplaner åbner der sig nu en fuldstændig anden tilværelse for den forhenværende borgmester Johnny Søtrup.

Johnny Søtrup er født i Esbjerg 21. juli 1949. Han er søn af Ruth og Erik Søtrup og har to søskende, Pia og Kent.Borgmester fra 1. januar 1994 til 31. december 2017. Familie: Gift i 1984 på sin 35 års fødselsdag med Birgit. I 1985 fik de sønnen Mark, der er samlevende med Katrine Løvdal, og for fem og et halvt år siden leverede parret det første barnebarn, Laurids, og for to år siden kom lillesøster Thea til. Den lille familie har købt Birgit og Johnny Søtrups villa på Peder Gydes Vej, hvor de bor i dag.

Ingen kritiske læserbreve

Om Johnny Søtrup ville vælge at fuldføre den fire års periode, han blev valgt til ved kommunalvalget i november 2013, var længe et diskussionsemne internt i Venstre, men også hos oppositionen i byrådet. Begge steder gættede man på, at Søtrup - som Arne Sigtenbjerggård, ville stoppe før tid og overlade stolen til Jesper Frost Rasmussen (V), så han ville få bedre odds for at sikre sig borgmesterkæden ved valget i november i år. Det har Johnny Søtrup imidlertid aldrig været indstillet på - tværtimod ønskede han at fuldføre den opgave, vælgerne havde sat ham til. Det blev op ad bakke for Jesper Frost Rasmussen, der dog fik et personligt flot valg, og han kommenterede da også på det i sin tale ved Johnny Søtrups afskedsreception på rådhuset tirsdag før jul:

"Jeg har stor respekt for, at du har valgt at fuldføre de fire år, som du er valgt for. Det er reelt og værdigt. Samtidig har du ikke tøvet med at vise din opbakning til mig som din afløser lige fra det øjeblik, hvor du offentliggjorde, at du ville stoppe som borgmester.", lød det blandt andet med henvisning til, at Søtrup gav sin protegé en meget stor, hjælpende hånd både i tiden før og under valgkampen.

Og når det nu er slut, ja, så er det slut med kommunalpolitik, fastslår Johnny Søtrup. Jesper Frost Rasmussen og de andre, der bliver tilbage i byrådet og fortsætter arbejdet for kommunen behøver således ikke at frygte, at Johnny Søtrup indtager rollen som bagsædechauffør fra hjemmet i Kirkegade og lader det regne med kritik og gode råd.

- De kommer ikke fra min hånd til at se læserbreve, der kritiserer, hvad der foregår. Jeg kan ikke døje tidligere politikere, der er bedrevidende. Jeg synes ikke, det er klædeligt at sidde udenfor og skælde ud, når man mangler baggrunden for de beslutninger, der træffes, siger Johnny Søtrup, der nu vi er ved det, heller ikke har planer om at skrive sine erindringer.