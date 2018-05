Esbjerg: Som den første kommune i Danmark tilbyder Esbjerg Kommune nu, at borgerne kan hente bestilte pas uden at skulle stå i kø i Borgerservice. Fremover kan borgerne nemlig hente deres pas i en boks - på samme måde som man afhenter pakker i pakkebokse.

Esbjerg Kommune kalder den for Kommuneboksen, og det er den fysiske pendant til e-boks. Her udleverer kommunen fysiske dokumenter og andre ting, som skal afhentes af en borger.

- Esbjerg Kommune har været med til at udvikle denne innovative løsning, som giver borgerne større frihed i afhentningen, da det kan foregå uden for rådhusets sædvanlige åbningstid og uden at skulle stå i kø. Målet er at udnytte teknologien for at gøre det nemmere for vores borgere, siger formand for Social & Arbejdsmarkedsudvalget, Henrik Vallø, i en pressemeddelelse.

Kommuneboksen virker ved at borgeren modtager en sms med en kode. For ar kunne åbne lågen i kommuneboksen, skal borgeren både scanne sit sundhedskort og indtaste den tilsendte kode.

Kommuneboksen indeholder 78 bokse.