Henriks Kloak Service solgt til større kloakvirksomhed

Gredstedbro: En af Danmarks ældste og største virksomheder inden for kloak service, FKSSlamson, har købt Gredstedbro-virksomheden Henriks Kloak Service (HKS), der udfører kloakopgaver og TV-inspektion for blandt andet en række kommuner og forsyningsselskaber i et stort geografisk område ved vestkysten.

Købet er et led i FKSSlamsons strategi om at være landsdækkende, og med købet er FKSSlamson nu repræsenteret i de fem største byer i Danmark.

Henriks Kloak Service beskæftiger i alt syv medarbejdere, og sammen med de to ejere Henrik Thygesen og Michael Christensen fortsætter de i virksomheden efter fusionen med Michael Christensen som leder af afdelingen i Gredstedbro.

- For os er salget af HKS en oplagt mulighed for at blive en del af et større og mere moderne setup. Det betyder, at vi nu kan tilbyde vores kunder langt flere ydelser og byde ind på større opgaver blandt andet inden for industrianlæg, tørsuger og renovering af kloakledninger, siger Michael Christensen fra Henriks Kloak Service i en pressemeddelelse.

Desuden pointerer de to partnere fra virksomheden i Gredstedbro, at uden det trofaste personale og den store indsats, de har lagt i virksomheden, så var Henriks Kloak Service ikke blevet til det, den er i dag.