Henrik fylder barskabe uden procenter

En frygt for at sidde fast i dagligdagens trummerum har fået Henrik Lythe Jørgensen til at vende sit arbejdsliv på hovedet. En ølrejse til Belgien blev den centrifugalkraft der skulle give ham modet til at skifte bane og prøve lykken som webshopindehaver med alkoholfrie alternativer som sit udgangspunkt.