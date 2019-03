Bankdirektør Per Munck lettet over, at der nu er ro om banken igen.

SKJERN: Efter 14 dage med uro på bagsmækken i Skjern Bank, efter at storinvestoren Henrik Lind ryddede pladserne i repræsentantskabet ved en højdramatisk generalforsamling, er Henrik Lind helt og aldeles fortid i Skjern Bank. Det meddelte banken onsdag eftermiddag i en fondsbørsmeddelelse:

- I henhold til kapitalmarkedslovens § 38 og selskabslovens § 55 skal det herved meddeles, at Lind Value IIII ApS per 20. marts 2019 ikke længere ejer noget af aktiekapitalen i Skjern Bank A/S. Lind Value IIII ApS ejes 100 % af Lind Invest ApS, der ejes 100 % af Henrik Lind, stod der i den kortfattede meddelelse.

Bankdirektør Per Munck oplyser til Dagbladet, at banken ikke har haft noget at gøre med at købe Henrik Lind ud. Derimod er det 26 aktionærer, hvoraf hovedparten kommer fra Vestjylland, der har besluttet sig for at gå sammen og købe storaktionæren ud. Hvem de 26 aktionærer er, kan Per Munck ikke udtale sig om, da han har afgivet et tavshedsløfte, og aktionærerne ønsker ikke at stå frem. Per Munck fortæller dog, at de nye aktionærer var enige om, at den uro, som Henrik Linds tilstedeværelse skabte, ikke var af værdi for banken.

- Det er mennesker med hjertet på rette sted, og det er vi meget ydmyge over. Vi er meget glade for, at der nu er kommet ro om banken, og jeg kan sige på alle 160 medarbejderes vegne, at vi er glade for det her, siger Per Munck.

Han understreger samtidig, at Skjern Bank ønsker at sige pænt og ordentligt farvel, for trods den ærgerlige generalforsamlingen, har banken også haft et godt samarbejde med Henrik Lind i de år, der er gået siden Henrik Lind købte sig ind i 2012.

Henrik Lind fik valgt fem medlemmer til repræsentantskabet. Hvordan repræsentantskabets sammensætning nu bliver, er endnu for tidligt at sige noget om, da nyheden kom ind dagen før, at repræsentantskabet skulle konstituere sig.