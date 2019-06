Henrik Dahl: Har det fint med at regeringssamarbejdet stopper

Ribe: Som bosiddende i Ribe startede Henrik Dahl Grundlovsdag med at gå i stemmeboksen i Ribe Hallen, men dette var blot første del af en travl dag for LA-politikeren.

Henrik Dahl besøgte selv Ribe Hallen, idet kæresten var på arbejde, hvorefter turen gik til Vejrup, hvor han skulle overholde en gammel aftale.

- Jeg skulle holde grundlovstalen kl. 14 i Vejrup. Det er den tidligere præst fra Vester Vedsted, Uffe Vestergaard, der vil starte en ny grundlovstradition i Vejrup, og det var et rigtigt hyggeligt arrangement i præstegårdshaven, siger Henrik Dahl og forklarer, hvordan omkring 70 mennesker hyggede sig med musik og taler i præstens have.

Herefter gik turen mod København, hvor der er fællesspisning med Liberal Alliance på Christiansborg, hvorefter alle skal følge valgaftenen på tv.

- Det bliver spændende at følge. Vi er allerede nu klar over, at Liberal Alliance for et vanskeligt valg, siger Henrik Dahl, der regner med et resultat mellem kl. 23 og midnat, og han tror, at LA får fem-seks mandater.

For Henrik Dahl er succeskriteriet for aftenens valg ganske klart.

- Jeg vil rigtigt gerne fortsætte i Folketinget, og man siger, at det tager fire år at blive en god MF'er, siger Henrik Dahl, der udover personlig succes også gerne ser, at V og K klarer sig godt. Men et videre samarbejde ser han ikke som sandsynligt.

- Jeg har det fint med, at det stopper nu. Det kan jeg vist godt sige nu, for jeg synes ikke regeringssamarbejdet fungerede, siger Henrik Dahl, hvis plads i Folketinget skal sikres via en indviklet fordelingsnøgle mellem Sydjyllands, Fyns- og Sjællands Storkreds.