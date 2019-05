Henrik Dahl: For nemt ikke at tage et ansvar

Henrik Dahl har altid interesseret sig for politik, selv om han først for fem år siden for alvor gik ind politik med efterfølgende valg til Folketinget. Han gjorde det blandt andet, fordi han synes det er for nemt at være klog og vide det hele uden at tage ansvar. LA-politikeren fra Ribe tager gerne et aktivt ansvar i Folketinget i yderligere en valgperiode.

Ribe: 16. januar 1975.

Side 5.

Skulle man ligge inde med avisen Vestkysten fra denne dato, kan man finde et billede af 15-årige Henrik, der står inde i Folketinget, hvor han er i erhvervspraktik i 14 dage som elev fra Skærbæk Kommuneskole.

- Det er et fantastisk billede, siger Henrik Dahl om den scene, der viser, at han ligeså længe han stort set kan huske har været interesseret i politik.

- I dag synes jeg bare, det er blevet for nemt at være megaklog og synes, at man ved det hele uden at tage et ansvar, siger Henrik Dahl, der skal tænke lidt over, hvorfor han så selv for alvor først gik ind i politik for fem år siden, og nåede Folketinget med Liberal Alliance, hvor han siden 2015 blandt andet har været næstformand for uddannelses- og forskningsudvalget og været ordfører for afbureaukratisering.

- Det har handlet om, hvornår det gav mening, og hvornår jeg selv synes jeg var klar. Det gjorde jer der. Jeg har skrevet mange bøger og klummer, men i virkeligheden er du jo bare en slags taxachauffør med et højt lixtal, hvor du har en mening om alting. Og det gad jeg ikke rigtigt være mere, og derfor synes jeg, at jeg ville tage et aktivt ansvar med alt hvad det indebar, og samtidig gøre sin pligt som borger, selv om det er et stort ord.