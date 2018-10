Hemmelig lærergruppe vil starte friskole i Gjesing

På jagt efter investorer

Den anonyme gruppe lærere, der arbejder på at etablere en ny friskole i Esbjerg, kalder sig også "investorgruppen", for deres mål er i øjeblikket at skaffe det økonomiske grundlag for at kunne åbne en skole. Lærergruppen er i gang med at afsøge markedet for mulige investorer og mangler stadig et godt stykke vej for at have pengene på plads.At etablere en friskole kræver, at man har opstartskapital og mulighed for at kunne betale løn til lærerne fra 1. august, indtil statstilskuddet bliver bevilget, og det sker i nogle tilfælde først omkring december, dog med tilbagevirkende kraft. Man skal desuden kunne fremlægge et troværdigt budget.



Til gengæld er der ikke de store krav til en stor elevgruppe fra dag ét. I skolens 1. leveår skal skolen have 14 elever, i skolens 2. leveår 24 elever, og i skolens 3. leveår skal skolen have 32 elever.



Det er Grundlovens §76, der fastslår, at der er undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder blandt andet, at man kan drive en fri grundskole med statstilskud og forældrebetaling.