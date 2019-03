"Helvedesmaskine" stjålet under gallafesten

Esbjerg: Under den store gallafest på Rybners Gymnasium Grådybet lørdag aften og nat er der stjålet en Soundboks fra en af skolens elever, en ung mand på 19 år, som havde medbragt den kraftige og højtlydende højttaler med indbygget forstærker. Et udstyr, som flere lidt ældre kan finde på at betegne som en "helvedesmaskine".

Og producenten af en sådan kraftkarl betegner den som " en brutal batteridrevet Bluetooth-højttaler, som spiller vanvittigt højt".

En Soundboks har typisk en værdi af et par tusinde kroner. /STOK