Helt grelt: Alt for mange autocampere overnatter uden for campingpladser

Alt for mange autocampere overnatter uden for campingpladser på både Mandø og ved Mandø Ebbevej, hvor der ifølge lokale bliver svinet i naturen, mens mange parkerer i klitter, på diget og på p-pladser. Esbjerg Kommune har for nuværende ikke planer om at gøre noget ved situationen, men følger sagen nøje.

- Vi mener ikke det bør være vores opgave, men vi ser gerne mere information omkring det. Autocamperne ved tydeligvis præcis, hvor de kan overnatte, men jeg synes det er vigtigt at være opmærksom på, at der gøres noget, siger han.

- Det er ærgerligt, når de kunne bo campingpladsen, hvor der ikke har været helt fyldt op. Vi ved ikke, hvad man kan gøre, men det er et problem, og jeg ved ikke, om flere skilte ville hjælpe, for vi har mange skilte i forvejen, siger Claus Christensen og forklarer, at der især holder mange autocampere på Strandvejen ud mod stormflodssøjlen.

Ifølge loven må autocampere gerne parkere, hvis man ikke camperer, men Claus Christensen har i flere tilfælde observeret, at autocampere har været på øen i flere dage og sat borde og stole ud for campingbussen.

Det mener formand for Mandø Fællesråd, Claus Christensen, der især hæfter sig ved de mange autocampere, der parkerer ved klitter og på parkeringspladser frem for at bruge øens campingplads.

Det er idag muligt for autocampere at overnatte på deciderede autocamperpladser hos Ribe Camping og ved Storkesøen, mens de på Mandø kan bruge Mandø Camping. Derudover findes der i områder flere private, der tilbyder overnatning for autocampere.

Afføring

Også ved Mandø Ebbevej holder der hver aften især i højsæsonen massevis af autocampere. Ifølge JydskeVestkystens oplysninger holder mange der flere nætter i træk, og det medfører ifølge beboere i området blandt andet et svineri i forhold til menneskelige efterladenskaber.

Hos Esbjerg Kommune er man godt klar over, at der holder campingbusser ved Mandø Ebbevej, mens man ikke vidste, at Mandø havde udfordringer med autocampere, der camperer hvor det ikke er tilladt.

Drift & Anlægschef hos Esbjerg Kommune, Morten Andersson, forklarer, at autocampere med den nuværende lovgivning er i deres gode ret til at parkere ved Mandø Ebbevej.

- Hvis de bliver inde i deres campingbusser, og ikke begynder at campere med borde og stole, så er det ikke ulovligt. Så er det en parkering, og da der heller ikke er skilte om, hvor længe man må holde der, er de sådan set i deres gode ret til det, siger Morten Andersson, der godt kender til historier om afføring ved Mandø Ebbevej.

- Vi har fået en henvendelse om netop denne situation, og derfor havde vi kommunens entreprenørafdeling ude for at se på forholdene, og vi fandt ingen efterladenskaber, siger Morten Andersson og forklarer, at man ikke pt. har planer om at opføre et toilet med Mandø Ebbevej, og istedet henviser til det nærliggende toilet ved Vadehavscenter.

- Vi har ikke for nuværende planer om at ændre på forholdene ved Mandø Ebbevej, men vi kan se, at skraldespandene er belastede, og det tager vi hånd om, siger Morten Andersson der sammen med forvaltningen vil overveje situationen på Mandø.