Esbjerg: Ikke færre end 300 cykler fyldte hele halgulvet i Blue Water Dokken i lørdags under SEPE Bike Challenge, som blev afviklet for 7. gang. SEPE Bike Challenge er et 12 timers bikemaraton, som begyndte klokken 09.00 og varede til 21.00.

- Der var omkring 1200 deltagere, hvoraf en fem-seks stykker cyklede i alle 12 timer, mens andre var fordelt på de mange hold. Der var naturligvis mange lokale deltagere, men også folk fra Aalborg, København, Aarhus og Randers, fortæller SEPE's eventkoordinator, Anders Vesterbæk.

Arrangementet blev afviklet med topinstruktører, en DJ, og der var også boder og forskellige events, som var med til at gøre dagen farverig og festlig.

Folkene bag arrangementet havde en par travle dage fredag og lørdag.

- Vi var færdige med oprydning og rengøring klokken 04.00 natten til søndag, hvorefter et firma gik i gang med at lægge nyt gulv, som kunne være klar til søndagens EHF Cup-kamp mellem Team Esbjerg og Kuben Krasnodar fra Rusland. Når der skulle lægges et nyt gulv på, hænger det sammen med, at det internationale håndboldforbund har visse krav med blandt andet nye streger, og det tager cirka en tre-fire timer at lægge et sådant gulv på, oplyser Anders Vesterbæk.

Arrangementet gav et pænt overskud, hvoraf Team Rynkeby får 100.000 kroner for at hjælpe til med nogle praktiske ting.

Næste år er der SEPE Bike Challenge den 14. marts.