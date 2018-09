Hele byrådet står bag første budgetforslag på Fanø

Fremadrettet mister Fanø Kommune over to millioner kroner fra staten om året til budget. Derfor har budgetforhandlingerne denne gang været ekstra svære, og politikerne har flere steder været nødt til at spare. Men ifølge borgmester Sofie Valbjørn står hele byrådet nu bag det første budgetforslag, som skal godkendes mandag aften.

Fanø: Et forslag til Fanø Kommunes nye budget har nu fuld opbakning hele byrådet rundt ifølge borgmesteren. Onsdag mødtes byrådet i et forsøg på at nå til enighed om et forslag til kommunens budget, som skal i førstebehandling mandag. Forhandlingerne har ifølge politikerne selv indebåret mange kompromiser og slugte kameler.

Et samarbejdende byråd

Der er blevet skruet på mange knapper, men den helt store sejr for størstedelen af byrådsmedlemmerne har været, at det er et enigt byråd, der mandag skal godkende det nye budgetforslag.

- Budget handler om at give og tage. I det store hele synes jeg, vi må være tilfredse, for vi er nået frem til noget, vi alle kan være enige om, siger Karen Jeppesen (SF).

Her må både Venstre, Miljølisten, Socialdemokratiet og Alternativet tilslutte sig - Det Konservative Folkeparti og Fanø Lokalliste vil dog af respekt for budgetforhandlingerne ikke udtale sig konkret om dem, mens de stadig er i gang. Den seneste periode har der været megen tale om samarbejde i Fanø Kommune eller mangel på samme - dette har dog tilsyneladende ikke været tilfældet i forbindelse med budgetforhandlingerne.

- Samlet set er det vigtigste for mig, at der måske for første gang i 8 måneder er et samlet byråd bag budgetforliget for 2019 og overslagsårene, siger Niels Heinel (Miljølisten).

For Erik Nørreby (V) har forhandlingerne også været med til at give et spirende håb for fremtiden i Fanø Byråd:

- Det kunne godt være første skridt på vejen til et mere samarbejdende byråd.