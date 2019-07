Onsdag formiddag var samtlige parkeringspladser til autocampere fyldt på P Syd. Her kom autocampister fra Spanien i Syd til det nordligste Norge, og fælles for flere af dem avisens udsendte talte med var det historien, vikingerne og den gamle bykerne med de snoede og krogede gader, som trak gæsterne til Ribe.

RIBE: Nummerpladerne på autocamperne fortæller historien om, at der er turister fra hele Europa i Ribe. Onsdag formiddag kunne avisens udsendte konstatere, at der på P Syd ved Stampemøllevej var autocampister fra Spanien, Slovenien, Tyskland, Holland, Norge, Sverige, Belgien, Frankrig, Italien og flere andre lande. De fyldte hver eneste parkeringsplads til autocampere, og der var samtidig en lind strøm af autocampister, som lige skulle ind og tjekke, om der monstro var en ledig plads.

Foran en Volkswagen bus ombygget med både dobbeltseng og mobilt køkken sad det tyske par Freddy og Alex, som kommer fra en mindre by i nærheden af Køln. De kom tirsdag aften til Ribe, og for dem var det historien og vikingerne, som er afgørende for, at de kørte Folkevognsbussen ind omkring Ribe.

- Det er første gang nogensinde vi er i Danmark. Vi kender ikke meget til Ribe, men vi har kørt, at vikingerne har spillet en stor rolle her i byen. Det interesserer os, og derfor er vi taget til Ribe. Vi skal besøge Ribe Vikingecenter, fortæller Freddy, som fejrer sin 44 års fødselsdag onsdag og sidst på formiddagen er godt i gang med lidt sen morgenmad - en skål müsli med mælk.