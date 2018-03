Heftig debat i Ribe: Pullerter, shuttlebusser og en presset midtby

Handelsgymnasiet Ribe var torsdag aften ramme om et livligt debatmøde om parkeringsproblemerne i Ribes midtby. Til stor forundring for de fleste dukkede der kun tyve borgere op.

- Min oplevelse er helt anderledes. Trafikken på pladsen er anarkistisk og både bilister og cyklister er anarkister. Lad os få shuttlebusser fra de store parkeringspladser i periferien ind til domkirkepladsen. Så skal turisterne ikke kunne køre ind til pladsen, og lad os så få shuttlebusserne til at køre ud til store attraktioner som Vadehavscentret og Ribe Vikingecenter. Samlet vil det være med til at begrænse trafikmængden i bymidten, lød det fra Preben Rudiengaard, der selv som tidligere beboer på domkirkepladsen har mærket den øgede trafikmængde på egen krop.

RIBE: De tomme stole var i klart overtal på handelsgymnasiet, og det undrede de fleste torsdag aften, da parkeringsproblemerne i Ribes gamle historiske bymidte var til debat ved et møde, som politikerne i kommunens teknik & byggeudvalg havde inviteret til. Kun omkring tyve menige borgere dukkede op, men de der kom deltog til gengæld i en livlig debat, og der kom mange forslag på bordet, som politikere og embedsmænd kan tage med i det videre arbejde med at udarbejde en trafikplan for bymidten.

Køres for stærkt

Alex Bengtsen og Willi Weber slog begge fast, at der køres alt for stærkt i bymidten, og Alex Bengtsen fremhævede det også som en faktor i forhold til bymidtens parkeringskaos, at "gæsteparkeringslicenser bliver strøet omkring med rund hånd", så også nogle fastboende, som i forvejen har en parkeringslicens får gæstelicenser.

Joan Lyst, beboer i Grønnegade betegnede det som "et helvede i Præstegade, Hundegade og Grønnegade, når jeg hver dag kommer hjem fra arbejde ved 17.30-tiden og så aldrig kan få en parkeringsplads, fordi disse er optaget af turister, som i øvrigt parkerer ulovligt, fordi de ikke kan finde ud af skiltningen".

Teknisk direktør Hans Kjær slog i sit oplæg fast, at muligheden for at etablere pullerter, som begrænser trafikken ind til midtbyen også er en del af oplægget.

- Dem kan man styre elektronisk - også så de kan scanne nummerpladerne på bilerne, som de der bor i bymidten kører i. Det er en effektiv måde at regulere trafikken på, understregede han.