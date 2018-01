Hedelundgård-borger slår fast: Kvaglund er også vores

På villavejene i Kvaglund har borgerne svært ved at se, hvad de har med Esbjergs bandeproblemer at gøre. Hedelundgårdparken er ikke en del af Kvaglund, siger de. Men Pernille Thomsen har boet der i mere end 11 år, og hun insisterer på, at området er meget mere end stoffer, skyderier og stenkast. Det er også Kvaglund.

- Jeg synes, det er noget pjat. Vi er alle sammen en del af den samme bydel. Og selv om meget af balladen foregår her, så har vi et fælles ansvar. Vi er ikke ringere mennesker end dem. De burde i stedet bakke os op, siger hun.

Pernille er stolt af at sige, hun bor i Hedelundgårdparken i Kvaglund. Og hun nægter at lade andre bestemme, hvad hun kalder sit lokalområde.

Årsagen er, at flere villaejere i den ene del af Kvaglund ikke mener, at Hedelundgårdparken, hvor Kvaglund-gruppen ifølge JydskeVestkystens oplysninger holder til, er en del af deres bydel. Ifølge kritikerne har balladen intet med villakvarteret at gøre. Og derfor burde Hedelundgårdparken slet ikke kobles sammen med Kvaglund, mener de.

ESBJERG: For knap to uger siden genstartede salon-skyderiet snakken om bandekonflikt i Esbjerg. Og på den ene bandes hjemmebane, nemlig i Kvaglundområdet, har det givet anledning til stor debat.

Både villakvarteret nord for Kvaglund kirke og Hedelundgårdparken mod syd er en del af Kvaglund Sogn. I villakvarteret er der flere, der ikke identificerer Hedelundgårdparken som en del af Kvaglund.Den lokale kriminelle bande holder til i Hedelundgårdparken, men kalder sig for Kvaglundbanden. Der bor cirka 4200 mennesker i Kvaglund Sogn. På Facebook er der en side, der hedder "Kvaglund er et dejligt sted at bo".

- Jeg tror, at noget af kritikken handler om, at mange herovre har en anden hudfarve. Men selvom vi er fra forskellige lande, kulturer og religioner, så komme vi hinanden ved. Min søns bedste ven er araber. Min datters bedste veninde er fra Færøerne. Forskelligheden er det fantastiske ved at bo her, siger hun og peger ud ad vinduet. Ud på hendes bydel.

Ikke langt fra Pernilles dør løber to små piger i flyverdragt og leger med deres far. Han taler arabisk til dem. Og når man går rundt på græsplænerne og stierne i området, møder man mange forskellige kulturer. Det er netop en af grundene til, at Pernille elsker at bo her.

Fokus på det positive

I rækkehusets stue sidder to af Pernilles børn og spiller PlayStation, mens en livlig labrador løber rundt og snuser. Det er svært at tro, at man skulle være bange for at komme her i området. Men faktum er, at balladen, skyderierne og stenkastene har gjort mange mennesker bange. Og det kan Pernille Thomsen egentlig godt forstå.

- Det er da også træls, at der er nogle få, der skal ødelægge det for os andre. Men jeg tror, det er vigtigt at fokusere på det positive, siger hun og kalder på hunden, der er ved at blive lidt for vild.

For fem år siden oprettede Pernilles svigermor Facebook-siden "Kvaglund er et dejligt sted at bo". Den er Pernille i dag administrator på. Siden fungerer som et bindeled mellem borgerne i bydelen. Og så er det er af de steder, hvor mange af de positive historier når frem.

- Det negative fylder alt for meget i medierne og debatten om Kvaglund. Vi er så meget mere end et sted med ballade. Jeg synes i hvert fald ikke, man mærker til det. Og det er en af de ting, der kommer frem med Facebook-gruppen. Her kan man virkelig se, hvor hjælpsomme og venlige folk i Kvaglund er, siger hun og smiler.

- Ja. Kvaglund er et dejligt sted at bo. Og Hedelundgårdparken er altså også Kvaglund.