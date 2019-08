Havsvømmeren der udløste storalarm: Jeg var bare på min ugentlige svømmetur

Ambulancer, tre redningsbåde, redningsfolk fra Sydvestjysk Beredskab og politifolk var med i aktion for at redde mand i gummibåd i hård vind på Ho Bugt lørdag aften. Men 40-årige Morten Vesterager var ikke i fare og gik intetanende i land efter sin ugentlige svømmetur.

- Jeg er da ked af, at jeg har udløst sådan en stor redningsaktion, siger Morten få minutter efter, at han opdager, hvilket postyr hans svømmetur har udløst.

Var ikke i havsnød

Morten var blevet set af folk ved stranden, som frygtede for hans liv i de skumblæste hav og slog alarm.

Men manden, de havde set, var Morten - ekstremsvømmer og havsvømmer. Og han var ikke i havsnød og kom en en halv times tid senere uden problemer selv i land efter sin 2,5 kilometers ugentlige svømmetur, som foregår året rundt.

Først da han med vådt hår og i en tynd orange T-shirt kommer gående på stranden ved sejlklubben i Hjerting og møder JydskeVestkystens mand på stedet, gik sandheden op for ham:

- Er det mig, de leder efter? spurgte han forfærdet og småløb hen til Strandpromenaden og Falckmanden, der havde kørt redningsbåden fra Oksbøl til stedet.

Tilkaldt politi fik hurtigt afklaret situationen, og den store redningsaktion med 15-20 mand blev afblæst ved 21.30-tiden.

- Jeg så godt redningsbådene derude. De sejlede måske 100 meter forbi mig, men da de ikke reagerede på mig i vandet, gik jeg ud fra, at det ikke var mig, de ledte efter. Men måske så dig mig ikke. De må have kigget et andet sted han, mener Morten Vesterager.

Politifolkene kunne berolige Morten Vesterager med, at der ikke venter ham et stort girokort for, at hans fritidsinteresse uforvarende blev årsag til de mange blå blink og redningsbiler og -folk ved stranden.

- Men jeg er da glad for at se, hvor effektive de er. Det er da betryggende, siger ekstremsvømmeren, der en gang tidligere i sin tiårige svømmekarriere har oplevet noget lignende.

- Det var, da vi var tre ekstremsvømmere afsted. Pludselig kunne jeg ikke finde de to andre, så jeg ringede 112. Men da politi og redningsfolk nåede frem, blev jeg ringet op af de to andre - de var gået i land, uden at jeg havde opdaget det, fortæller Morten Vesterager.